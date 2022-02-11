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29 минут назад

Украина потребовала от РФ в течение 48 часов разъяснить "военную деятельность" на границе

ТАСС

Украина обратилась к России с запросом предоставить в течение 48 часов детальные разъяснения "военной деятельности" в районах, прилегающих к территории Украины, в том числе в Крыму. Об этом сообщил в пятницу глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пояснив, что Киев применил механизм уменьшения опасности согласно Венскому документу.

Киев дал Москве 48 часов на разъяснения "военной деятельности"
Фото: ReutersReuters

"Мы официально применили механизм уменьшения опасности, согласно разделу III Венского документа, и обратились в Российскую Федерацию с запросом предоставить детальные разъяснения о военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины, и во временно оккупированном Крыму (Украина считает Крым оккупированным Россией - прим. ТАСС)", - написал Кулеба в Twitter.

Он добавил, что у России есть 48 часов на ответ.

"В случае его отсутствия или предоставления недостаточной или ненадлежащей информации, Украина обратится к РФ и другим государствам - участникам Венского документа относительно созыва чрезвычайной встречи, на которой РФ должна будет предоставить разъяснение", - сообщил министр.

Три страны ЕС приговорили Украину к разделу

Кулеба добавил, что Украина продолжит "использовать все дипломатические возможности для обеспечения безопасности Украины".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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