«Максимальный уровень опасности»: японцев призвали покинуть Украину

Японские власти подняли до четвертого (максимального) уровень опасности в отношении всей территории Украины из-за гипотетического обострения там обстановки, сообщает агентство Kyodo.

МИД страны призвал всех японских граждан, находящихся на украинской территории, немедленно покинуть это государство.

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Параллельно при администрации премьер-министра Японии был создан "кризисный штаб", где будут собираться последние сведения о ситуации на Украине.

Примечательно, что официальный Токио пошел на такие шаги после состоявшихся 11 февраля в Мельбурне консультаций стран-участниц Четырехстороннего диалога по безопасности QUAD (Австралия, Индия, США и Япония) на уровне министров иностранных дел.

Глава японского внешнеполитического ведомства Ёсимаса Хаяси на полях данного мероприятия провел отдельную встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны затронули, помимо вопросов развития двусторонних отношений, актуальные проблемы международной повестки, включая ситуацию на Украине, ракетную программу КНДР и китайскую проблематику.

Палата представителей Японии (нижняя палата парламента) приняла резолюцию, выражающую солидарность с Украиной, а также поддержку ее суверенитету и территориальной целостности. Об этом сообщает Kyodo News.

В утвержденных документах говорится, что Токио серьезно обеспокоен ситуацией на Украине и надеется на стабильность в этой стране и регионе. Кроме того, палата представителей призвала японское правительство «сделать все возможное, чтобы снизить напряженность на Украине и скорее установить мир».

Также в Kyodo сообщили, что премьер-министр Японии Фумио Кисида во время виртуального разговора с президентом США Джо Байденом выразил готовность принять «решительные меры в ответ на любое нападение» на украинскую территорию со стороны России.

25 января правительство Японии призвало своих граждан, находящихся на Украине, срочно покинуть страну. Касательно эвакуации посольства Японии на Украине было принято решение действовать исходя из обстановки в регионе.

Президент Джо Байден заявил, что американские военнослужащие не смогут помочь находящимся на украинской территории гражданам США, если там начнется конфликт. Отправка военного контингента на Украину ознаменовала бы начало мировой войны, подчеркнул он. Госдеп призвал американцев эвакуироваться коммерческими рейсами.

Президент США Джо Байден призвал американцев покинуть Украину «прямо сейчас».

«Американским гражданам стоит уехать сейчас. <...> Не то чтобы мы имели дело с террористической организацией. [Но] мы имеем дело с одной из самых больших армий в мире. Это совсем другое, и ситуация может выйти из-под контроля очень быстро», — заявил он в интервью телеканалу NBC.

Политик подчеркнул, что американские войска не смогут оказать помощь в эвакуации граждан США, потому что ни при каких обстоятельствах не окажутся на украинской территории.

«Такого сценария нет», — ответил Байден на вопрос ведущего Лестера Холта о том, при каких обстоятельствах Вашингтон может отправить военных на Украину.

«Если американцы и Россия начнут стрелять друг в друга, это означает мировую войну», — констатировал американский президент.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби допустил, что с эвакуацией граждан США могут помочь американские военнослужащие, находящиеся в Польше.

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«Они многое могут делать очень и очень хорошо. <...> Они будут готовы выполнять целый ряд [заданий] в случае чрезвычайных обстоятельств. <...> Я не могу исключать того, что эти солдаты могут быть в какой-то степени использованы для помощи в эвакуации на той стороне этой границы [между Польшей и Украиной]», — заявил он.

«Было много времени и возможностей [сделать это], это не зона боевых действий», — уточнил Кирби, напомнив, что Вашингтон ранее неоднократно рекомендовал американцам покинуть страну.

Накануне с призывом к американцам покинуть Украину, используя коммерческие или иные частные виды транспорта, обратился Госдепартамент.

«Не посещайте Украину из-за возрастающей опасности российских военных действий и COVID-19. Тем, кто находится на Украине, следует уехать сейчас», — говорится на сайте ведомства.

Французский телеканал France24 связал предупреждение Госдепа с началом учений «Союзная решимость — 2022», которые проводят Москва и Минск на территории Белоруссии. В ходе маневров военные отрабатывают задачи «по пресечению и отражению внешней агрессии». По оценке Вашингтона, Россия направила в Белоруссию 30 тыс. военнослужащих. Официально данные о числе участников учений не раскрываются.

В конце января посольство США в Киеве также порекомендовало американцам покинуть территорию Украины в связи с «непредсказуемой ситуацией» в сфере безопасности и «учитывая усилившийся риск военных действий со стороны России». Госдеп тогда же разрешил отъезд с Украины некоторым сотрудникам американского посольства в Киеве и членам их семей.

Какие меры предпринимает Россия

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее рекомендовал неосновному персоналу диппредставительства России на Украине на время покинуть страну. Он указал, что это связано с аналогичными действиями Вашингтона и Лондона.

«Мы уже, кстати, задумались сами: может быть, именно англосаксы что-нибудь готовят, если они эвакуируют своих сотрудников», — пояснил он.

Позднее представитель российского посольства рассказал в беседе с ТАСС, что вопрос об эвакуации «находится в активной проработке».

Замглавы МИД Андрей Руденко заявил, что эвакуация дипломатов необходима для защиты от провокаций: «Оставляем за собой право также принять необходимые меры по обеспечению безопасности наших дипломатов на Украине, их защиты от возможных провокаций киевского режима или третьих стран, вплоть до организации эвакуации на родину».

Об эвакуации части персонала посольств и родственников дипломатов ранее заявляли также Австралия, Великобритания, Германия, Канада и Япония. В МИД Австрии сообщали, что рассматривают возможность вывоза персонала посольства в Киеве, но будут принимать решение в зависимости от развития ситуации.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оценил призыв президента США Джо Байдена к американцам немедленно покинуть республику. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Глава МИД Украины не увидел в заявлении Байдена ничего нового.

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«Мы знаем позицию США. Они уже делали такие заявления. Они начали с эвакуации членов семей работников посольства. Поэтому это заявление не свидетельствует о радикальной смене ситуации», — сказал Кулеба.

Москва, возможно, посоветует неосновному персоналу своих диппредставительств на Украине покинуть страну. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции с британской коллегой Лиз Трасс.

«Мы тоже посмотрели на их действия и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой», - передают РИА Новости слова министра.

(материал от 29 января 2022)

Зеленский – а вместе с ним и США – доигрались. Постоянные заявления о «российском вторжении» привели к тому, что Украина оказалась на грани финансового коллапса. А кроме того, разрешилась одна из главных загадок последних дней: почему Киев говорил, что «опасности вторжения нет», а Вашингтон настаивал, что «Россия вот-вот нападет». Все дело в деньгах.

28 января офис Владимира Зеленского анонсировал онлайн-встречу президента Украины с представителями иностранных СМИ. Тематика не уточнялась, впрочем, в этом не было нужды: понятно, что говорить собирались об угрозе «вторжения».

Зеленский не разочаровал. Громких заявлений было высказано масса. Но главное – оказалось, что паника, которой предается Украина вот уже третий месяц, не нужна. Более того, из-за нее Украина может потерять свою экономику.

«После начала другого информационного пространства 12,5 млрд [долларов] вывели денег с Украины. Наше государство не может само справиться с такими вызовами. Из госрезервов мы стабилизируем нашу национальную валюту, поэтому это очень дорого стоит для Украины, эта немножко невзвешенная информационная политика», – заявил Зеленский.

Под «невзвешенной информационной политикой» он имел в виду постоянные заявления о «вторжении России». Интересно, родители читали маленькому Вове сказку о мальчике, который кричал: «Волки, волки!»?

Кто раздувал панику

Давайте кратко вспомним, как это всё развивалось. Ступенчато.

В конце октября США сначала через вбросы в СМИ, а затем и через чиновников (в том числе через госсекретаря Энтони Блинкена) начали настойчиво подмигивать Украине и предупреждать о «скором нападении России». Киев сначала отнекивался: «Ещё в начале ноября ни СНБО, ни Госпогранслужба, ни то же ГУР МО не фиксировали никакого «сосредоточения российских войск» и даже не подозревали о планах нападения, называя все это дезинформацией. А пресс-секретарь Зеленского 7 ноября даже не смог никак прокомментировать заявление Блинкена о готовящемся нападении: «Остается открытым вопрос: зачем американские СМИ распространяют такую информацию, правдивая ли она? Но у офиса президента на данный момент нет никакой подтверждающей информации».

Однако уже через пару дней в Киеве поняли намек и совместно с США и Великобританией погрузили украинцев в панику – ту самую, которая сегодня не нужна Зеленскому: «Пусть журналисты съездят в Киев, у нас разве танки по улицам ездят... Если вы не на Украине, то создается такое впечатление... Это не так, нам не нужна эта паника», – говорит он иностранным журналистам.

Стоп. Но чем же тогда занималась украинская власть на протяжении последних трех месяцев? Техники на улицах нет? Вот техника, в Одессе, 19 января. Вот стягивание техники в Донбасс, к линии соприкосновения. Вот 90 тонн военного груза от США и законопроект в Сенате США о поставках Украине вооружений. Вот противотанковые гранатометы от Великобритании.

Плюс Украина за последнее время успела принять решение о вооружении теробороны тяжелым вооружением и национальной самообороны – обычным. Успела переполошить население постановкой женщин на военный учет. И всё это на фоне ежедневных слухов о вторжении, распространяемых по всей вертикали власти. То командующий операцией объединенных сил (ООС) генерал-лейтенант Александр Павлюк перечислит регионы, которым грозит захват, то сам Зеленский грозит захватом Харькову.

Гривна валится на бочок

Могло ли это не сказаться на экономике Украины? Вопрос риторический.

В ноябре 2021 года украинская гривна была крепче, чем когда-либо с начала пандемии COVID-19 (11 ноября – 26,06 гривны за доллар). Это был долгосрочный тренд, длившийся с конца апреля: за это время гривна укрепилась к доллару почти на 7,7% (проще говоря, доллар стоил 28 гривен, а стал – 26). Основные причины этого – скачок показателей экспортной выручки (68,24 млрд долларов +19 млрд к 2020 году), а также очередной рекорд переводов гастарбайтеров (более 15 млрд долларов +3 млрд к 2020 году). Однако уже в середине ноября гривна начала обесцениваться и к середине января вернулась к уровню апреля 2021 года. После чего продолжила падение (28 января – 28,99 грн/долл).

Да, причина падения курса – не только панические настроения. Есть сезонные факторы: импортеры закупают валюту под новые контракты, нерезиденты фиксируют прибыль ОВГЗ и выводят ее за рубеж, энергетикам доллар нужен для закупки угля и газа.

Но в последние месяцы гривна получила двойной удар: остановилось кредитование и резко вырос спрос на валюту. Гасить эти удары пришлось Нацбанку: в ноябре и декабре он вышел на межбанк с интервенциями в объеме почти 1030 млн долларов (за январь–октябрь 2021 года – всего 248 миллионов). А уже в январе – 1511 млн долларов (1-28 января). Но если в ноябре интервенции отбились обратным выкупом 1178 млн долларов, то в декабре НБУ купил только 84 млн долларов, а в январе 2022-го – 20 миллионов.

В конце декабря в Минфине Украины отреагировали на начавшееся падение гривны и отток кредитных средств повышением ставок по ОВГЗ. Украина и до этого занимала дорого, а тут ставки выросли до 10,5% за трехмесячные облигации, до 10,8% – за шестимесячные и до 12,78% – за двухлетние. Однако после праздников доходность резко подскочила, причем в основном на краткосрочные бумаги.

«Нерезиденты с начала года снизили ОВГЗ на 8 млрд гривен. И мы сейчас примерно находимся на уровне начала прошлого года. У нас облигации в собственности нерезидентов достигли пика в июне – 110 млрд гривен. Сейчас у нас 84 млрд гривен», – сообщил директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин.

Также в НБУ были вынуждены признать, что Украина временно потеряла доступ к внешним рынкам капитала. НБУ поднял учетную ставку с 9 до 10%. По слухам, глава НБУ Кирилл Шевченко сделал это без согласования с Зеленским, вызвав крайнее неудовольствие последнего.

Начальник управления казначейских операций банка «Кредит Днепр» Юрий Гриненко прогнозирует, что нерезиденты могут вывести еще 1-1,5 млрд долларов, а период снижения спроса на украинские долговые бумаги может затянуться до полугода. Видимо, отсюда и появились те 4-5 млрд долларов, в которых, по словам Зеленского, нуждается Украина: один миллиард долларов нерезиденты вывели, полтора еще выведут, плюс интервенции НБУ.

Холодный душ

Похоже, что именно брифинг НБУ 20 января (поднятие учетной ставки, признание потери доступа к финансированию) отрезвил украинскую власть. По крайней мере, уже 24 января Алексей Данилов на заседании СНБО на все лады повторял, что угрозы нападения нет, а пресс-секретарь Зеленского принялся объяснять, что слова президента об оккупации Харькова не так поняли.

Наконец, 27 января случилась и вовсе загадочная история. Зеленский и Байден в этот день провели телефонный разговор. И, по версии CNN, не сошлись во мнениях относительно оценки российской угрозы: якобы Зеленский даже спорил с Байденом, который грозил украинскому президенту «разграблением Киева». Позднее Киев и Вашингтон такую трактовку опровергли, а CNN удалила сюжет.

Однако отголоски этой истории мы слышим в беседе Зеленского с иностранной прессой. Зеленский говорит о необходимости финансовой поддержки Украины (он обсуждал это с Байденом), говорит об угрозах паники для украинской экономики.

Причину, по которой важно быстро успокоить держателей украинского долга, поясняет также экономист Олег Пендзин: «В данных условиях западные кредиторы не дадут под выгодные проценты Украине кредиты. Поэтому Украине критично важно получить новую программу с Международным валютным фондом (МВФ). Это будет лакмусовой бумажкой для иностранных спекулянтов: если будет программа с МВФ, может, они начнут немного вкладывать в Украину под дешевые проценты. Но действующая продленная программа с МВФ заканчивается уже в июне 2022 года», – видимо, как раз это и обсуждал Зеленский с Байденом. Если же МВФ не выступит таким гарантом, то, по мнению эксперта, для Украины растет риск дефолта.

Дополнительно усиливает этот риск конъюнктура мировых рынков. Украина тратит больше валюты на закупку энергоносителей. Тогда как топовые позиции ее экспорта (черные металлы, руда) приносят всё меньше выручки. Это классическая задача про бассейн и трубы. И вопрос сейчас лишь в том, сумеет ли Украина перекрыть отток валюты и нарастить приток.

Как вариант, Украина и США могут и дальше разводить панику. Но тогда США придется взять на себя дальнейшее финансирование этого спектакля.