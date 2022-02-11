«Пенсионерам расскажи»: Зеленская возмутила украинцев историей о правильном питании

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена поделилась в Facebook своей историей похудения и призвала всех сограждан переходить на правильное питание. Однако пользователи Сети не оценили призыва и отметили, что далеко не у всех есть возможность последовать ее совету.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Первая леди отметила, что решила рассказать о своем опыте, поскольку постоянно рассказывает населению Украины о важности здорового питания.

Видео дня

По словам Зеленской, чтобы похудеть после родов, она занималась в спортзале, однако это не помогло ей прийти в форму. Затем она села на жесткую диету, после чего потеряла килограммы, а с ними — энергию и гормональный баланс.

Постепенно, как утверждает супруга президента, она пришла к пониманию значимости баланса занятий спортом и правильного питания, и в этом ей помогает муж — Владимир Зеленский.

«Мне повезло с мужем — он меня поддерживает. Поэтому я приучаю его к здоровому питанию, а он меня — к физкультуре. Много лет он меня мягко подталкивал, я сопротивлялась, находила отговорки, но в конце сдалась. И уже более 10 лет я его правильно кормлю, а он помогает мне не останавливаться с тренировками», — поделилась Зеленская.

Она также рассказала о своих правилах питания: не сочетать мясо и рыбу ни с чем, кроме овощей, кашу или картошку есть только с овощами, а вредную еду разрешать себе только изредка и понемногу.

Часть пользователей поддержали Елену Зеленскую и поблагодарили за искренний рассказ, однако многие возмутились, напомнив о реалиях обычного населения Украины и об экономической ситуации в стране.

«Сейчас в тренде не только правильное питание, а в принципе питание»,

«Вот забавная женщина. Пенсионерам расскажи о правильном питании. Или тем, кто работает по 16 часов в день и получает 7 тысяч гривен зарплаты. При том, что из 16 раб.часов на обед 30 минут. А из 7 тысяч половину надо отдать за коммунальные»,