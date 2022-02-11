Президент США Джо Байден планирует взыскать в пользу семей жертв терактов 11 сентября $3,5 млрд из активов, которые Центральный банк Афганистана разместил в Нью-Йорке до переворота в стране. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников, знакомых с «внутренними обсуждениями».

По их словам, Байден издаст указ, предусматривающий чрезвычайные полномочия для управления хранящимися в США афганскими активами объемом в $7 млрд .

Президент попросит у суда разрешения перевести еще $3,5 млрд из этой суммы в трастовый фонд для выделения неотложной гуманитарной помощи и на другие потребности Афганистана.

NYT напомнила, что в августе афганское правительство пало, а высшие должностные лица, в том числе президент и исполняющий обязанности управляющего центральным банком, бежали из страны. Они оставили чуть более 7 миллиардов долларов активов ЦБ на депозите в Федеральном резервном банке в Нью-Йорке.

«Поскольку не было ясно, кто - если вообще кто-либо - имел законные полномочия для получения доступа к этому счету, власти сделали средства недоступными для вывода», - подчеркнула газета.

Новые власти страны заявили о своем праве на деньги, но группа родственников жертв терактов 11 сентября 2001 года потребовала конфисковать средства для выплаты компенсаций. В США считают, что те теракты были спланированы с афганской территории, это стало причиной операции американцев в стране.