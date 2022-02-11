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1 час назад

В Германии призвали смириться с присоединением Крыма к России

Алиса Селезнёва

Лидер партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла выразил уверенность, что воссоединение Крыма с Россией является фактом, к которому «в определенной степени нужно привыкнуть». Об этом он заявил ZDF.

В Германии призвали смириться с присоединением Крыма к России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования.

По словам Хрупалла, Россия не отдаст Крым и с этим придется считаться.

«Это факт, к которому мы уже в определенной степени должны привыкнуть, так как Россия, разумеется, не отдаст Крым», - заметил политик.

Он также призвал Россию и Украину к диалогу, назвав его «основным условием разрядки», а также раскритиковал распространение «военной риторики, в том числе в немецких СМИ».

Говоря о российских войсках, Тино Хрупалла напомнил, что Россия «является суверенной страной и может сама решать, как она будет перемещать их по своей территории». Лидер партии «Альтернатива для Германии» также выразил мнение, что Украина по примеру Швеции и Финляндии должна быть нейтральной страной.

В последние месяцы западные дипломаты и СМИ регулярно сообщают о планах «вторжения» России на Украину. Лондон и Вашингтон начали поставлять Украине оружие в ответ на «все более угрожающее поведение России».

В Москве уже не раз отвергали обвинения в желании «напасть» на Украину, отмечая, что нагнетаемая западом истерия используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия перемещает войска на своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

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