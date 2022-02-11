В Германии призвали смириться с присоединением Крыма к России

Лидер партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла выразил уверенность, что воссоединение Крыма с Россией является фактом, к которому «в определенной степени нужно привыкнуть». Об этом он заявил ZDF.
Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования.
По словам Хрупалла, Россия не отдаст Крым и с этим придется считаться.
«Это факт, к которому мы уже в определенной степени должны привыкнуть, так как Россия, разумеется, не отдаст Крым», - заметил политик.
Он также призвал Россию и Украину к диалогу, назвав его «основным условием разрядки», а также раскритиковал распространение «военной риторики, в том числе в немецких СМИ».
Говоря о российских войсках, Тино Хрупалла напомнил, что Россия «является суверенной страной и может сама решать, как она будет перемещать их по своей территории». Лидер партии «Альтернатива для Германии» также выразил мнение, что Украина по примеру Швеции и Финляндии должна быть нейтральной страной.
В последние месяцы западные дипломаты и СМИ регулярно сообщают о планах «вторжения» России на Украину. Лондон и Вашингтон начали поставлять Украине оружие в ответ на «все более угрожающее поведение России».
В Москве уже не раз отвергали обвинения в желании «напасть» на Украину, отмечая, что нагнетаемая западом истерия используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия перемещает войска на своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.