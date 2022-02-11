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1 час назад

В Еврокомиссии считают преждевременным говорить о вступлении Украины в ЕС

ТАССиещё 6

Говорить о вступлении Украины в Евросоюз преждевременно. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

В Еврокомиссии ответили на вопрос о вступлении Украины в ЕС
Фото: ReutersReuters

"Никто не может сказать, что Украина не может стать частью ЕС или НАТО. Это решают Украина и страны-члены. Но на данном этапе это преждевременно", - сказал он.

По его словам, Брюссель признает стремление Украины вступить в ЕС и НАТО. "Это суверенное право Украины, и никто не может на это решение влиять", - добавил он.

Прежнего «безвиза» для украинцев не будет

В конце января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совместной пресс-конференции с замглавы Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом заявил, что Киев выполнил 63% условий Соглашения об ассоциации с ЕС, и хочет услышать ответ с четкими сроками, когда Украина сможет стать членом сообщества.

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