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32 минуты назад

Стали известны подробности закрытых переговоров Путина и Макрона

Газета.Ru

Президент России Владимир Путин с французским лидером Эммануэлем Макрон на встрече в Москве в основном обсуждали обиды, нанесенные России после «холодной войны». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в окружении французского президента.

«Путин представил Макрону пять часов исторического ревизионизма... Он часами продолжал переписывать историю с 1997 года и топил собеседника в этих длинных монологах», — сказал источник.

Макрон, в свою очередь, пытался возвращать разговор к настоящим событиям.

По данным собеседника агентства, Путин говорил о том, что НАТО нарушает обязательство от 1997 года по нерасширению альянса на восток. Также российский лидер обсудил события на Украине в 2014 году, заявил, что произошедшая тогда смена власти в стране фактически была переворотом.

Reuters объяснило огромный стол между Путиным и Макроном

После переговоров Макрон сказал своему окружению, что во время встречи в 2019 году Путин был менее жестким и не таким зацикленным на истории.

Встреча Макрона с Путиным состоялась 7 февраля, и длилась более пяти часов. Лидеры двух стран провели часть беседы за рабочим обедом, в ходе которого российский президент угостил Макрона осетриной, олениной и грушевым пирогом. По итогам переговоров была проведена пресс-конференция, после которой политики проговорили еще около 20 минут.

После французский лидер заявил, что в ходе переговоров чувствовалось напряжение.

На следующий день Макрон отправился в Киев — на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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