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37 минут назад

Глава МИД Британии неправильно расслышала вопрос Лаврова про Россию

Lenta.ru

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, по ошибке не признавшая суверенитета России над Ростовской и Воронежской областями во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, неправильно расслышала вопрос российского министра. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в МИД Великобритании.

В британском ведомстве также отреагировали на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, который признал, что Трасс могла просто оговориться. Однако он добавил, что ведущие действующие лица мировой дипломатии испытывают проблемы с прочтением Минских соглашений.

«Это полная чушь и классическая российская пропаганда», — заявили агентству источники в британском МИД.

В четверг, 10 февраля, Трасс на закрытых переговорах с Лавровым заявила, что Лондон никогда не признает суверенитета России над Ростовской и Воронежской областями. В разговор пришлось вмешаться послу Великобритании Деборе Боннерт, которая объяснила главе МИД, что регионы действительно входят в состав России.

Западные СМИ обсудили «ледяную» встречу Трасс с Лавровым

В беседе с РБК глава МИД Великобритании заявила, что перепутала указанные российским коллегой регионы с территорией Украины.

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