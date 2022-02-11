В Казахстане депутат столичного маслихата Габит Сатмагамбетов публично выругался в адрес многодетных матерей, отправив их «в задницу». Причиной такого поведения политика стал оскорбительный тон женщин, которые обратились к нему. Соответствующие кадры опубликованы в Facebook.
«Вот еще один депутат сбежал от нас, смотрите! Вы же депутат? Сюда давайте!» – стали кричать многодетные матери Сатмагамбетову у входа в акимат.
Сначала депутат пытался успокоить гражданок, но в какой-то момент он не выдержал и отправил своих оппоненток «в задницу».
«Э, ты как разговариваешь, а? Сюда иди! Падла!» — отреагировали возмущенные женщины.