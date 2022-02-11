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20 минут назад

Депутат в Казахстане отправил «в задницу» многодетных матерей: видео

Александр Кузьмин

В Казахстане депутат столичного маслихата Габит Сатмагамбетов публично выругался в адрес многодетных матерей, отправив их «в задницу». Причиной такого поведения политика стал оскорбительный тон женщин, которые обратились к нему. Соответствующие кадры опубликованы в Facebook.

«Вот еще один депутат сбежал от нас, смотрите! Вы же депутат? Сюда давайте!» – стали кричать многодетные матери Сатмагамбетову у входа в акимат.

Сначала депутат пытался успокоить гражданок, но в какой-то момент он не выдержал и отправил своих оппоненток «в задницу».

«Э, ты как разговариваешь, а? Сюда иди! Падла!» — отреагировали возмущенные женщины.

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