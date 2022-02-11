В Казахстане депутат столичного маслихата Габит Сатмагамбетов публично выругался в адрес многодетных матерей, отправив их «в задницу». Причиной такого поведения политика стал оскорбительный тон женщин, которые обратились к нему. Соответствующие кадры опубликованы в Facebook.