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2 часа назад

В ДНР сообщили о польских и британских наемниках на берегу Азовского моря

Lenta.ru

В ДНР сообщили о польских и британских наемниках на берегу Азовского моря
Фото: Press service of the Ukrainian Air Assault Forces / ReutersPress service of the Ukrainian Air Assault Forces / Reuters

Британские и польские «наемники» находятся в Донбассе вблизи от линии соприкосновения, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин в Telegram-канале.

По данным разведки ДНР, они обнаружили военнослужащих Великобритании и Польши в занятых Вооруженными силами Украины (ВСУ) районах города Попасная и села Широкино — последний населенный пункт находится на берегу Азовского моря, недалеко от границы с Россией.

«Украинская сторона попыталась оправдаться, назвав их инструкторами, якобы привлекаемыми для проведения занятий в подразделениях ВСУ», — рассказал Басурин. Представитель ДНР, однако, сообщил, что западные «наемники» прибыли в Донбасс для участия в операции украинской армии против республик.

Впервые об обнаружении польских военных в Донбассе в ДНР заявили 7 февраля. По сообщениям Басурина, поляки совместно с ВСУ планируют провести точечные диверсионно-террористических акты против в регионе.

Специальные силы Великобритании прибыли на Украину в конце января 2022 года. По сообщениям источников в британских СМИ, Лондон отправил на помощь Киеву 100 бойцов спецназа для обучения ВСУ тактике борьбы с повстанцами, снайперской стрельбе и диверсиям.

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