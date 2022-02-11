Постпред США при ООН перепутала Крым и Донбасс

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила телеканалу BBC World News America, что Минские соглашения «подразумевают уход России из Крыма». При этом пресс-служба миссии, опубликовав интервью, уточнила, что разговор шел о востоке Украины.

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«Мы хотим, чтобы они отвели свои войска от границы. Частью соглашения было то, что они уйдут из Крыма, и они этого не сделали. Так что эти переговоры будут возможностью оказать давление на Россию, чтобы заставить исполнять соглашения», - заявила Линда Томас-Гринфилд.

Постпред также заявила, что организуемое Россией заседание Совбеза ООН будет посвящено Крыму.

При этом в примечаниях к интервью отмечено, что вместо «Крым» следует читать «Восточная Украина», а обсуждаться на Совете безопасности ООН будет не полуостров, а Минские соглашения.

С апреля 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, однако вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывается.