Постпред США при ООН перепутала Крым и Донбасс

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила телеканалу BBC World News America, что Минские соглашения «подразумевают уход России из Крыма». При этом пресс-служба миссии, опубликовав интервью, уточнила, что разговор шел о востоке Украины.
«Мы хотим, чтобы они отвели свои войска от границы. Частью соглашения было то, что они уйдут из Крыма, и они этого не сделали. Так что эти переговоры будут возможностью оказать давление на Россию, чтобы заставить исполнять соглашения», - заявила Линда Томас-Гринфилд.
Постпред также заявила, что организуемое Россией заседание Совбеза ООН будет посвящено Крыму.
При этом в примечаниях к интервью отмечено, что вместо «Крым» следует читать «Восточная Украина», а обсуждаться на Совете безопасности ООН будет не полуостров, а Минские соглашения.
С апреля 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, однако вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывается.
При этом президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2022 года назвал все пункты Минских соглашений об урегулировании ситуации, которые ранее были подписаны Украиной, «неудовлетворительными». А секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью Associated Press заявил, что западные страны не должны принуждать Киев к выполнению Минских соглашений и необходимо составить новый документ, который заставит Россию «отвести войска и танки».