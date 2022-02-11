Байден перепутал Афганистан с Украиной и Ираком

Президент США Джо Байден в интервью NBC News отверг критику в своей адрес по поводу вывода войск из Афганистана. Рассуждая об этом, он заговорился и перепутал Афганистан с Украиной и Ираком.

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Байден заявил, что ему не сообщали о предупреждениях, которые, как утверждается в отчете, проигнорировала его администрация при эвакуации посольства в Кабуле. Он подчеркнул, что не согласен с выводами отчета и продолжает защищать свое решение о выводе войск.

«Послушайте, нет хорошего момента для ухода, но если бы мы не ушли, нам пришлось бы ввести чертовски много войск», - заявил Байден.

Он подчеркнул, что в планах у Штатов не было объединения Афганистана.

«Мы ни в коем случае не собирались объединять Украину - я имею в виду Ирак - Афганистан. Этого не должно было случиться. Так что это [вывод войск] гораздо мудрее», - заключил он.

Перед этим Байден много говорил об Украине и призвал американцев, находящихся в стране, немедленно покинуть ее, предупредив, что ситуация в регионе «может быстро сойти с ума».

В 2021 году на фоне вывода американских войск напряженность в Афганистане начали расти. Основные силы США покинули страну к середине июля 2021-го.