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1 час назад

Генерал Кривонос: отсутствие подготовки привело к возникновению в ВСУ "бумажной" армии

Газета.Ruиещё 2

Из-за отсутствия практической подготовки и кризиса с финансированием в ВСУ появилось поколение «бумажной армии». Об этом в интервью «Новому времени» заявил генерал, бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ Сергей Кривонос.

Украинский генерал пожаловался на поколение «бумажной» армии в ВСУ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Когда в середине 1990-х финансирование вооруженных сил в том объеме, как оно было в предыдущие годы, стало уменьшаться, количество техники, людей, выходивших на практические занятия на полигоны, также было уменьшено; чтобы показать свою значимость, начали оценивать людей по количеству бумаг, нужных или не нужных», — сказал он.

По словам Кривоноса, оценивать боеспособность армии стали на бумаге, оценка подразделений производилась по порядку в спальных помещениях, а также по подсчету папок, тетрадей и прочих документов.

Позднее, как утверждает украинский генерал, выросло поколение «Power Point-рейнджеров», которые росли на том, что делали презентации и слайды.

Ранее Кривонос заявил, что власти Украины постоянно обманывают военнослужащих при выплате денег, несмотря на обещания.

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