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1 час назад

Госдепартамент США призвал граждан срочно покинуть Украину

Ura.Ruиещё 1

Гражданам США необходимо срочно покинуть Украину любым возможным способом из-за «возросшей военной угрозы со стороны России». Об этом заявили в Госдепартаменте.

Госдеп США призвал граждан срочно покинуть Украину
Фото: Владимир Андреев © URA.RUВладимир Андреев © URA.RU

«Граждане США не должны ездить в Украину, а те, кто находится в Украине, должны немедленно выехать, используя коммерческие или другие доступные частные виды транспорта», — говорится в сообщении Госдепа. Американцам, которые остаются на Украине, рекомендовано проявлять повышенную осторожность в связи с «преступностью, гражданскими беспорядками и потенциальными боевыми действиями».

Также американский федеральный орган власти не рекомендует путешествовать в Крым и Донбасс. В заявлении Госдепа говорится, что на этих территориях происходят преступления против иностранцев и местного населения.

Ранее сообщалось, что Госдеп рекомендовал американцам не посещать Украину. Семьям американских дипломатов разрешили покинуть Украину. Президент Украины Владимир Зеленский назвал эвакуацию иностранных послов из Киев частью «дипломатической игры». Госдеп распорядился об отъезде семей американских дипломатов из Белоруссии «из-за наращивания российской военной мощи вдоль границ с Украиной».

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