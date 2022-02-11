Госдеп США призвал граждан срочно покинуть Украину

«Граждане США не должны ездить в Украину, а те, кто находится в Украине, должны немедленно выехать, используя коммерческие или другие доступные частные виды транспорта», — говорится в сообщении Госдепа. Американцам, которые остаются на Украине, рекомендовано проявлять повышенную осторожность в связи с «преступностью, гражданскими беспорядками и потенциальными боевыми действиями».