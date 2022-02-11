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1 час назад

Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину

Газета.Ruиещё 6

Президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. Ранее Госдеп выступил с похожим сообщением: ведомство рекомендовало гражданам уехать из страны уже сейчас. До этого им советовали лишь задуматься об отъезде, сообщает телеканал «360».

Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину
Фото: ReutersReuters

В распространенном Госдепартаментом уведомлении отмечалось, что из-за возросшей угрозы российских военных действий и из-за СОVID-19 на Украину лучше не ездить.

«Тем, кто находится на Украине, следует уехать сейчас, используя коммерческий или частный транспорт», — процитировал ТАСС сообщение ведомства.

Решившим остаться соотечественникам Госдеп рекомендовал быть особенно осторожными «в связи с преступностью, общественными беспорядками и потенциальными боевыми действиями» при обострении ситуации.

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