Почему Макрон отказался сдавать в России ПЦР-тест

«Мы очень хорошо знали, что это означает отсутствие рукопожатия и этот длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы [российская сторона] получила в свои руки ДНК президента», — сказал один из близких к президенту Франции источников Reuters. Также стало известно, что Макрон сдал французский ПЦР-тест перед отъездом.