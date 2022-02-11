Почему Макрон отказался сдавать в России ПЦР-тест

Французский лидер Эммануэль Макрон отклонил просьбу властей России о прохождении теста на коронавирус, поэтому его «держали на расстоянии» от президента РФ Владимира Путина, сообщает «Газета.ру».
Макрону предложили два варианта: либо тестирование на инфекцию, либо строгое социальное дистанцирование.
«Мы очень хорошо знали, что это означает отсутствие рукопожатия и этот длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы [российская сторона] получила в свои руки ДНК президента», — сказал один из близких к президенту Франции источников Reuters. Также стало известно, что Макрон сдал французский ПЦР-тест перед отъездом.
Через три дня после встречи Макрона в Кремле, принял президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
«Двое обменялись рукопожатием и сели рядом друг с другом, разделенные лишь небольшим кофейным столиком», — отмечает агентство.
Напомним, переговоры лидеров Франции и России состоялись 7 февраля. Беседа продлилась более пяти часов. Во время встречи речь шла об урегулировании кризиса на Украине. При этом Путин обращался к Макрону на «ты».
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что длинный стол на переговорах главы государства Владимира Путина и Эммануэля Макрона объяснить можно эпидемиологическими мерами.