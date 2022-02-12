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2 часа назад

Борис Джонсон нашел способ оправдать локдаун-вечеринки

Газета.Ruиещё 2

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, вероятно, будет отрицать нарушение эпидемиологических правил и сообщит полиции, что работал в ночь одной из предполагаемых вечеринок на Даунинг-стрит. Об этом пишет Daily Mail.

Джонсон нашел способ оправдать локдаун-вечеринки
Фото: Toby Melville/ReutersToby Melville/Reuters

Накануне полиция Лондона начала рассылать «опросники» 50 людям с Даунинг-стрит, которые, по предварительным данным, присутствовали на незаконных вечеринках во время локдауна. Издание отмечает, что Джонсон и его супруга уже получили документы.

«Джонсон будет доказывать следователям, что квартира на Даунинг-стрит также может быть рабочим местом, — так он объяснит свое присутствие. Затем офицеры... должны будут решить, считается ли это «разумным оправданием», и, если они не будут удовлетворены, премьер-министру может быть предложено лично встретиться со следователями до принятия окончательного решения», — говорится в статье.

Если после допросов офицеры не убедятся, что присутствие Джонсона на предполагаемой вечеринке было законным, ему может грозить штраф, а его будущее на посту премьера окажется под еще большей угрозой.

Вечеринки политической элиты Британии проводились несколько раз во время пандемии COVID-19. В частности, негодование вызвала публикация приглашения на вечеринку, которая прошла в мае 2020 года. Оно было отправлено спустя час после запрета подданным страны собираться более, чем по двое. В нем гостей приглашали «насладиться прекрасной погодой» и призывали брать с собой свои напитки.

По данным полиции, Джонсон присутствовал как минимум на шести вечеринках, ведется расследование.

Ранее глава полиции Лондона подала в отставку из-за скандала с расследованием вечеринок Джонсона.

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