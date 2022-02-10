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2 минуты назад

В Британии объяснили отказ признать суверенитет РФ над Ростовом и Воронежем

Елена Прошина

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс объяснила свое нежелание на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым признать суверенитет РФ над Воронежем и Ростовом, пишет РБК.

В Британии объяснили отказ признать суверенитет РФ над Ростовом и Воронежем
Фото: ReutersReuters

«В ходе встречи мне показалось, что министр Лавров говорит о части Украины. Я четко обозначила, что данные области [Ростовская и Воронежская] являются частью суверенной России», — пояснила Трасс.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщил, что Трасс в закрытой части переговоров с Лавровым отказалась признать суверенитет России над Ростовом и Воронежем.

Во время переговоров Трасс заявила, что российские войска нужно отвести от украинской границы. Лавров парировал, что российские военные находятся на своей территории и имеют право проводить любые маневры. После этого глава российского МИДа спросил у Трасс, признает ли она суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?

«Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами»,— ответила Трасс после короткой паузы.

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