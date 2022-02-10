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53 минуты назад

Политолог описал «кошмарный» сценарий для США

Елена Прошина

Операция России по освобождению Украины и вторжение Китая в Тайвань станут кошмаром для США. Об этом в беседе с изданием «Свободная пресса» заявил генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков.

Политолог описал «кошмарный» сценарий для США
Фото: ReutersReuters

Администрация США одобрила сделку с Тайванем по обслуживанию ЗРК Patriot на 100 миллионов долларов. МИД Китая выразил решительный протест и осудил данные действия Америки, потребовав аннулировать договор.

«Видя, как повышается напряженность в отношении России и НАТО вокруг Украины, КНР решила тоже усилить свое давление на США. Во-первых, тем самым она помогает РФ, как союзнику, а во-вторых — это создает большие проблемы для американцев», — прокомментировал действия Китая Марков.

Он уверен, что Штаты ведут курс на укрепление независимости Тайваня.

«На мой взгляд, было бы прекрасно, если бы в конце февраля — начале марта, одновременно состоялись операция России по освобождению Украины и военная операция Китая по установлению контроля над Тайванем», — отметил Марков.

Он уточнил, что сомневается в том, что это произойдет, но это «точно стало бы кошмаром для Вашингтона».

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