Политолог описал «кошмарный» сценарий для США

«Видя, как повышается напряженность в отношении России и НАТО вокруг Украины, КНР решила тоже усилить свое давление на США. Во-первых, тем самым она помогает РФ, как союзнику, а во-вторых — это создает большие проблемы для американцев», — прокомментировал действия Китая Марков.