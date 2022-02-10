Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали главу МИД Великобритании Лиз Трасс за фотографии, сделанные во время визита в Москву. Некоторые увидели на снимках попытку повторить образ бывшей британской премьер-министра Маргарет Тэтчер, которая посещала Россию в 1987 году.

Многие комментаторы посчитали, что она уделила больше внимания официальному фотографированию на фоне достопримечательностей российской столицы, чем самой встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Эм, значит, она будет стоять там, уперев руки в бедра, и говорить, что Путин "задира"? Мы не страна, а шутка какая-то", — возмутилась Trixie P.

Пользователь с ником Dennis The в свою очередь не оценил попытку главы британского МИД "сыграть" в Тэтчер.

"Она, кажется, пребывает в иллюзии, что простое переодевание в Тэтчер и повторение ее поз на известных фотографиях подтолкнет публику к мысли, будто она действительно обладает лидерскими качествами", — пояснил он.

А комментатор Anonymous напомнил другим читателям об экономических проблемах в их стране.

"Они нам говорят, что Великобритания должна затянуть пояса, так как не осталось денег. Но когда дело доходит до участия в делах других стран, они быстро достают чековую книжку", — возмутился он.

При этом, по мнению пользователя Сети peakres, поведение Трасс никак не соотносится с занимаемой ею должностью.

"Министр иностранных дел Великобритании раньше был одной из самых уважаемых должностей в мире, а теперь у нас есть Лиз Трасс, которая больше заинтересована в фотосессиях, чем в серьезных переговорах", — написал peakres.