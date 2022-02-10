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1 час назад

Британцев возмутили фото Лиз Трасс на Красной площади

Национальная Служба Новостейиещё 1

Британцев возмутили фотографии главы МИД Великобритании Лиз Трасс на Красной площади, сделанные во время ее визита в Москву. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Большинство читателей издания подчеркнуло, что политик уделила больше внимания официальному фотографированию на фоне достопримечательностей, чем самой встрече с российским министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. При этом другая часть комментаторов добавила, что Трасс якобы повторяет образ Маргарет Тэтчер, которая была с визитом в Москве в 1987 году.

Так, один из читателей предположил, что политик специально оделась, как «железная леди», «чтобы все подумали, что она тоже обладает лидерскими качествами».

Другой комментатор назвал Британию «шуткой», сыронизировав, что Трасс «будет стоять в Москве, уперев руки в бедра, и говорить, что Путин "задира"».

«Я разочарован»: Лавров о переговорах с Британией

Еще один читатель заявил, что раньше должность министра иностранных дел Великобритании была уважаемой, «а теперь появилась Лиз Трасс, которая больше заинтересована в фотосессиях, чем в серьезных переговорах».

Ранее RT сообщил, что глава МИД Британии Лиз Трасс 9 февраля прибыла в Москву для переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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