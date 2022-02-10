Токаев назвал Россию соседом «от бога»

Президент Касым-Жомарт Токаев назвал Казахстан и Россию «соседями от бога». Об этом сообщает ТАСС.

Отношения двух стран Токаев прокомментировал во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Настрой на то, чтобы достичь конкретных результатов в нашем стратегическом взаимодействии в союзнических взаимоотношениях», - заявил президент Казахстана.

По его мнению, страны добьются этого благодаря наличию политической воли.

«Казахстан и Россия являются соседями от бога, у нас самая протяженная сухопутная граница в мире, и кроме дружбы, сотрудничества во взаимоотношениях между нашими странами [ничего другого] быть не может», - заключил он.

Встреча президентов России и Казахстана состоялась 10 февраля. Этот зарубежный визит стал первым для Токаева после январских протестов и беспорядков.

В начале 2022 года после резкого роста цен на автомобильный сжиженный газ на западе Казахстана начались акции протеста, которые в итоге распространились почти на всю страну и переросли в массовые беспорядки, погромы, мародерство и столкновения с полицией.

Токаев вводил в республике чрезвычайное положение, правительство сложило полномочия. Токаев заявлял, что за беспорядками стоят «террористические банды», которые «прошли серьезную подготовку за рубежом». В то же время он подчеркивал, что неравенство и коррупция в стране «сыграли роль зажженной спички у пороховой бочки».