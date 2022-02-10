Джонсон заявил о решающих днях для Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ближайшие дни являются решающими в ситуации вокруг Украины. Такое мнение он выразил после на совместной пресс-конференции после переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает MK.RU.

Уточняется, что в ходе переговоров обсуждался кризис вокруг Украины, а также учения России и Белоруссии.

Столтенберг, выступая на совместной пресс-конференции, назвал сложившуюся ситуацию опасным моментом для европейской безопасности.

Борис Джонсон в свою очередь отметил, что Европа переживает сильнейший за десятилетия кризис в области безопасности.

По его мнению, ближайшие дни станут решающими в том, что касается кризиса вокруг Украины.

Джонсон также отметил, что Лондон предложил увеличить в два раза численность британских войск в Эстонии в целях укрепления безопасности НАТО. Помимо этого, предложено создать эскадрилью Королевских ВВС в Южной Европе и отправить корабль Королевского флота Trent и эсминец типа 45 в Восточное Средиземноморье.