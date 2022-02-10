В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 74.72EUR 85.38
Войти в почту
1 час назад

ЛНР: радикалы покидают Харьков из-за угрозы провала наступления Киева

Газета.Ru

Украинские националисты начали уезжать из Харькова на фоне опасений провала возможной силовой операции Киева в Донбассе, заявил представитель пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Антон Микужис.

ЛНР: радикалы покидают Харьков из-за угрозы провала наступления Киева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Радикалы не верят в успех подготавливаемой [президентом Украины Владимиром] Зеленским и его командой так называемой «освободительной военной кампании» <…> Члены этих группировок, опасаясь, что в случае провала наступательной операции их настигнет месть населения, подготавливают себе новые места для проживания, в частности в Закарпатской области», — цитирует слова Микужиса РИА «Новости».

Как отметил представитель ЛНР, большинство представителей националистических движений уже покинули Харьков и теперь обустраиваются на новых местах вместе с членами своих семей. При этом Микужис подчеркнул, что радикалы опасаются провала возможной миссии Киева в Донбассе, хотя сами выступают за силовое решение конфликта.

Ранее в ЛНР заявили о подготовке Киевом постановочного теракта в Донбассе.

Последние новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители