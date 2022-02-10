ЛНР: радикалы покидают Харьков из-за угрозы провала наступления Киева

«Радикалы не верят в успех подготавливаемой [президентом Украины Владимиром] Зеленским и его командой так называемой «освободительной военной кампании» <…> Члены этих группировок, опасаясь, что в случае провала наступательной операции их настигнет месть населения, подготавливают себе новые места для проживания, в частности в Закарпатской области», — цитирует слова Микужиса РИА «Новости» .

Как отметил представитель ЛНР, большинство представителей националистических движений уже покинули Харьков и теперь обустраиваются на новых местах вместе с членами своих семей. При этом Микужис подчеркнул, что радикалы опасаются провала возможной миссии Киева в Донбассе, хотя сами выступают за силовое решение конфликта.