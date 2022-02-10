По словам президента Украины Владимира Зеленского, в стране нет препятствий для работы бизнеса с точки зрения безопасности, а скопление российских войск у границы – психологическое давление. Слова главы государства приводятся на сайте Офиса президента.

По данным пресс-службы, Зеленский провел встречу с представителями деловых кругов – членами Европейской бизнес-ассоциации, на которой поделился своим мнением о «угрозе» со стороны России.

«Мы считаем, что накопление войск у границ – это психологическое давление со стороны наших соседей. Мы ничего нового в этом не видим. Что касается рисков – риски есть и не заканчиваются с 2014 года. Вопрос в градусе этих рисков и как мы на них реагируем», – пояснил глава государства.

Зеленский также заверил бизнесменов, что власти Украины делают все, чтобы усилить обороноспособность и сейчас у страны «достаточно сил и вооружения, чтобы достойно защищаться без привлечения кого бы то ни было».

В последние месяцы западные дипломаты и СМИ регулярно сообщают о планах «вторжения» России на Украину. Лондон и Вашингтон начали поставлять Украине оружие в ответ на «все более угрожающее поведение России».

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому изданию Vice сообщил, что его страна постоянно несет финансовые потери из-за паники по поводу мнимой эскалации российско-украинского конфликта. А президент Украины Владимир Зеленский констатировал, что из страны было выведено порядка $12,5 млрд, а курс нацвалюты к доллару максимально ослаб за последние четыре года.