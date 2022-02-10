Дочь Назарбаева призвали уйти в отставку

Депутат мажилиса от правящей партии Nur Otan Айдос Сарым посоветовал своей коллеге по партии дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дариге Назарбаевой подать в отставку. Его слова приводит Orda.

Фото: РИА Новости РИА Новости

2 января в Казахстане начались протесты, вызванные ростом цен на газ. Митинги переросли в массовые беспорядки, участники которых блокировали работу скорой помощи, пожарных служб, нападали на сотрудников правоохранительных органов и пытались захватить оружие. 18 января впервые после начала беспорядков в стране Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к гражданам, в котором опроверг слухи о конфликте в политической элите страны.

Видео дня

При этом Дарига Назарбаева, депутат мажилиса страны, 12 января не появилась на пленарном заседании нижней палаты парламента. Сначала в мажилисе сообщали, что она заболела, затем ее помощница Жанна Ермекова заявила, что Назарбаева находится в отпуске до конца января.

По словам Айдоса Сарыма, после 5 января и по сегодняшний день он не видел Даригу Назарбаеву на заседаниях парламента.

«Я считаю, что в связи со сложившейся ситуацией она должна подать в отставку. Та ситуация, которая привела к январской трагедии, и та авторитарная система, которая сложилась в Казахстане, напрямую связывают в том числе с ее именем. Есть очень большое общественное недоверие и недовольство, на которое надо реагировать», - заметил он.

Парламентарий высказал мнение, что адекватной реакцией стала бы отставка. По его словам, такие действия – «нормальная мировая практика».

При этом Сарым подчеркнул, что этим советом своей коллеге он не выражает вотум недоверия семье Назарбаевых.

«Назарбаев в любом случае в истории останется, и мы не можем отменить его роль, какой бы он ни был, что бы ни было. Нужно воздать должное тому, что сделано правильно. Если мы каждый раз будем перечеркивать предыдущее, то мы не построим нормальное государство», – отметил он.