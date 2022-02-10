"Украина может устроить провокации в Крыму"

Постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов допустил вероятность провокаций со стороны «незалежной» против россиян в Крыму .

«Конечно, не исключено, что горячие головы в Киеве могут решиться на другие отчаянные силовые действия, например, против российских граждан в Крыму или граничащих с Украиной российских субъектов федерации», - приводит слова Гатилова РИА «Новости» .

Он отметил, что подобные призывы появляются в украинских СМИ и игнорировать их нельзя. Кроме того, Геннадий Гатилов заметил, что Украина не прекращала различные провокации с момента объявления антитеррористической операции на юго-востоке страны.