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1 час назад

Постпред Гатилов: Украина может устроить провокации против россиян в Крыму

Свободная пресса

Постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов допустил вероятность провокаций со стороны «незалежной» против россиян в Крыму.

"Украина может устроить провокации в Крыму"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Конечно, не исключено, что горячие головы в Киеве могут решиться на другие отчаянные силовые действия, например, против российских граждан в Крыму или граничащих с Украиной российских субъектов федерации», - приводит слова Гатилова РИА «Новости».

Он отметил, что подобные призывы появляются в украинских СМИ и игнорировать их нельзя. Кроме того, Геннадий Гатилов заметил, что Украина не прекращала различные провокации с момента объявления антитеррористической операции на юго-востоке страны.

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Ранее постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов сообщил, что у нашей страны нет планов по вторжению в «незалежную».

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