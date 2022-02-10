На Украине назвали «истинную» цель визита Макрона в Киев

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что знает настоящую цель визита в Киев президента Франции Эммануэля Макрона. Он хотел принудить Украину к компромиссу по Минским соглашениям, отметил дипломат в эфире телеканала «НАШ».

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Макрон, конечно, хотел бы нас «нагнуть» на какие-то компромиссные вещи по минским договорённостям, — подчеркнул Климкин.

Он добавил, что составленные в Минске договорённости по Донбассу никогда не сработают.