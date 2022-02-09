Поляки высмеяли «фантазера» Валенсу за слова о России

Читатели польского издания Do Rzeczy высмеяли призыв бывшего президента Польши Леха Валенсы нанести ответный удар по России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
Бывший президент Польши в интервью газете «Речь Посполитая» заявил, что Западу следует сплотиться и не позволить Владимиру Путину напасть на Украину. По словам экс-президента, в случае российского вторжения должен последовать «незамедлительный ответ: удар по Москве». Валенса добавил, что раньше он поддерживал российского президента, однако сегодня он «зашел слишком далеко, переборщил, и сейчас отступать нельзя».
Портал Do Rzeczy написал заметку о заявлениях Леха Валенсы, на которую читатели отреагировали насмешками в адрес экс-президента.
«Напасть на Москву?! Фантазия у него есть!», «Ну, стратег!», «Если Россия нападет на Украину, мы сбросим Леха Валенсу на Москву», «После этого заявления его надо направить либо в психушку, либо в прокуратуру», «У меня такое чувство, что инопланетяне подменили Валенсу», - приводит РИА «Новости» комментарии читателей Do Rzeczy.
Лех Валенса был президентом Польши в 1990-1995 годах.