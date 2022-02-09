Поляки высмеяли «фантазера» Валенсу за слова о России

Бывший президент Польши в интервью газете «Речь Посполитая» заявил, что Западу следует сплотиться и не позволить Владимиру Путину напасть на Украину. По словам экс-президента, в случае российского вторжения должен последовать «незамедлительный ответ: удар по Москве». Валенса добавил, что раньше он поддерживал российского президента, однако сегодня он «зашел слишком далеко, переборщил, и сейчас отступать нельзя».