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13 минут назад

Януковичу предъявили новое обвинение на Украине

Елена Прошина

Государственное бюро расследований предъявило новое обвинение бывшему президенту Украины Виктору Януковичу. На этот раз политика подозревают в подстрекательстве военнослужащих Управления госохраны к дезертирству в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Януковичу предъявили новое обвинение на Украине
Фото: EPAEPA

«24 февраля экс-президент, спасаясь от уголовной ответственности за преступления против протестующих, склонил заместителя председателя Департамента госбезопасности Украины — главу Службы безопасности президента страны к дезертирству. В результате начальник его охраны не вернулся к месту службы в командировку с территории Крыма. Вместо этого вместе с подозреваемым он выехал за пределы Украины в РФ», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ГБР отметили, что решение об обращении к следственному судье с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения примут в ближайшее время.

В среду, 9 февраля, Януковича вызвали на допрос к следователю бюро по новому делу, но вместо него туда прибыла сторона защита экс-президента, которая заявила о нарушении процедуры вызова и отказалась принимать обвинение, сообщил ТАСС один из адвокатов обвиняемого Виталий Сердюк. Уточняется, что от правоохранительных органов потребовали «не плодить новые дела», объединить все производства в одно и обеспечить участие в нем бывшего главы государства. Адвокаты также подготовили заявление об уважительной причине неявки Януковича.

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