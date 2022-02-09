Кулеба раскрыл детали переговоров Зеленского и Макрона

«Фраза о том, что минские соглашения должны выполняться, - это как «Отче наш», ее повторяют все. Вопрос в другом: минские соглашения будут выполняться на российских условиях, в российской интерпретации или они будут выполняться такими, какими они есть, не перекрученными Россией?» - сказал глава украинской дипломатии.