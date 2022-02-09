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31 минуту назад

Кулеба раскрыл детали переговоров Зеленского и Макрона

Вероника Полынина

Президент Франции Эммануэль Макрон «ничего не навязывал» президенту Украины Владимиру Зеленскому на переговорах в Киеве. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, передает ТАСС.

Кулеба раскрыл детали переговоров Зеленского и Макрона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Президент Макрон приехал с мыслями, а не с предложениями. Мы пребываем в той фазе, когда стороны, общаясь друг с другом, пытаются максимально понять границы допустимых компромиссов и шагов, чтобы вывести ситуацию из тупика», - рассказал Кулеба журналистам.

Он отметил, что беседа Макрона с Зеленским была «обсуждением идей», Украине «никто ничего не навязывал».

«Такого варианта, что нам кто-то что-то навязывает, не будет», - заверил министр.

Кулеба вновь повторил, что Украина не будет выполнять минские соглашения «на российских условиях».

«Фраза о том, что минские соглашения должны выполняться, - это как «Отче наш», ее повторяют все. Вопрос в другом: минские соглашения будут выполняться на российских условиях, в российской интерпретации или они будут выполняться такими, какими они есть, не перекрученными Россией?» - сказал глава украинской дипломатии.

Встреча Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского состоялась 8 февраля. За день до этого французский лидер провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в Москве, которые длились пять часов.

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По итогам встречи Макрон заявил, что достиг своей главной цели - взял с российского коллеги обещание не провоцировать дальнейшую эскалацию кризиса на Украине.

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