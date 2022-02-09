Канцлер ФРГ выступил за двойной подход в отношении РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад должен продолжать диалог с Россией и при этом быть готовым ввести санкции в случае эскалации украинского кризиса, пишет « Комсомольская правда ».

«Мы уверены, что нужно придерживаться двойного подхода. Во-первых, это готовность к диалогу на разных уровнях и в разных форматах», – сказал Шольц на пресс-конференции.

При этом он подчеркнул, что Запад также должен быть готов в любой момент ввести санкции в отношении России в качестве ответа на «военную агрессию» против Украины. Шольц считает, что этот сигнал «поняли в России».