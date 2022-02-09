Принц Чарльз сообщил принцу Гарри радостную весть

Принц Чарльз позвонил младшему сыну, принцу Гарри, чтобы лично сообщить ему радостную весть о будущем титуле своей супруги Камиллы. Об этом пишет издание Daily Mirror.

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Перед Платиновым юбилеем правления Елизаветы II принц Чарльз позвонил сыновьям и предупредил их, что королева изъявила желание, чтобы после ее смерти Камилла стала королевой-консортом, а не принцессой-консортом, как считалось прежде. Разговор состоялся за несколько недель до того, как об этом узнала публика. Пресса расценила звонок Чарльза как еще один признак примирения враждующих принцев.

В конце 2021 года стало известно, что отношения принцев, испортившиеся после переезда Гарри в США, постепенно налаживаются. Они неоднократно созванивались по телефону, а в начале января Чарльз положительно отозвался о Гарри в колонке для Newsweek. По мнению экспертов, таким образом он пытался протянуть ему руку дружбы. В конце января британская пресса сообщила о негласных переговорах между принцами, начатые по инициативе Гарри.