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1 час назад

Глава МИД Британии прибыла на переговоры в Москву

Вероника Полынина

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс прибыла в Москву на переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Министр иностранных дел Лиз Трасс прибыла в Москву для встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины», - говорится в твиттере посольства Великобритании в Москве.

Перед началом поездки в британском МИД сообщали, что цель визита Лиз Трасс – «призвать к деэскалации агрессии против Украины и применению дипломатии в решении этого вопроса». Она также хочет дать понять российским властям, что «нынешняя стратегия Кремля наносит ущерб репутации и интересам России».

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявляла, что Лавров и Трасс обсудят европейскую безопасность и выработку юридически закрепленных долгосрочных гарантий безопасности.

Кроме того, ожидается, что в ходе визита глава британской дипломатии посетит МГУ, где будет присутствовать «на занятиях по физике и математике, которые способствуют формированию нового поколения лидеров в области науки», что служит «общим интересам России и Великобритании».

Визит Лиз Трасс в Москву планировался в начале февраля, но был отменен из-за положительного теста главы британского МИД на коронавирус.

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