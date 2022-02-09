Пока вы не уснули: убийство кассирши в Подмосковье и требование Лаврова

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Видео дня

Лавров потребовал от ООН начать трибунал против США

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш получил послание министра иностранных дел России Сергея Лаврова с требованием начать разбирательство из-за визовых проблем с США, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Жириновского госпитализировали

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) Москвы и находится под постоянным контролем врачей.

Мигранты убили кассира «Пятерочки» в Подмосковье

Вечером во вторник, 8 февраля, на сотрудников одной из истринских «Пятерочек» напали грабители. Жертвой нападения стала кассир. По данным «112», нападение было совершено в селе Новопетровское. Трое в масках проникли в магазин через вход для разгрузки товаров, и начали избивать сотрудников битами.

Скандал на Олимпиаде-2022: российским фигуристам не вручают золото

Церемонию награждения российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине могли перенести из-за допинг-теста одного из российских спортсменов. Об этом сообщает портал Inside the Games без ссылки на источник.

Япония решила вытеснить российский газ из Европы

Япония готова поставлять в Европу часть своих запасов сжиженного природного газа (СПГ) из-за угрозы европейской энергетической безопасности на фоне обострения кризиса вокруг Украины. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве.

Саакашвили рассказал о тайных встречах в Лондоне с Лукашенко

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в процессе выступления в тбилисском суде, что в годы правления страной тайно встречался в Лондоне с белорусским лидером Александром Лукашенко, чтобы убедить того не признавать независимость Абхазии и Южной Осетии.

В Роспотребнадзоре назвали сроки спада новой COVID-волны

Новая волна коронавирусной инфекции в России должна отступить к майским праздникам, на спад она пойдёт с приходом календарной весны. Такой прогноз дал заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов Александр Горелов.

FT: западные санкции против РФ ударят по экономике Европы

Энергетика, торговля, промышленное производство, банковское дело и рынки Европы могут пострадать в случае введения новых санкций против России. К такому выводу приходят авторы аналитической статьи, опубликованной в среду на сайте британской газеты Financial Times.

Россиян предупредили о рейдах по квартирам

Российские муниципалитеты стали активнее проводить рейды по квартирам в поисках нелегальных квартиросъемщиков, пишет «Российская газета». Для выявления серых арендаторов используют ресурсы управляющих компаний (УК), предупреждает издание.

Против Моргенштерна возбудили дело из-за татуировки