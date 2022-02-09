В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 74.80EUR 85.38
Войти в почту
36 минут назад

На Украине раскрыли детали беседы Макрона и Зеленского

Lenta.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон и его украинский коллега Владимир Зеленский не обсуждали во время переговоров вопрос внеблокового статуса Киева. Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Трансляция его выступления была опубликована на странице украинского МИД в Facebook.

На Украине раскрыли детали беседы Макрона и Зеленского
Фото: ReutersReuters

Он раскрыл детали беседы Макрона и Зеленского, отметив, что вопрос отказа Украины от «евроатлантических стремлений» не поднимался на встрече двух президентов 8 февраля.

Кулеба также добавил, что французский лидер приехал в Киев «с мыслями, а не с предложениями».

«Вариант, что кто-то приехал и начинает нам что-то навязывать, такого в принципе не будет. И вчера было обсуждение идей, но это не было обсуждение конкретных предложений», — пояснил дипломат.

Встреча Зеленского и Макрона состоялась 8 февраля в Мариинском дворце в Киеве. По итогам переговоров президент Украины сообщил, что Париж выделил Киеву макрофинансовую помощь в размере 1,2 миллиарда евро.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители