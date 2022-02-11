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1 час назад

США прислали на Украину еще 90 тонн боеприпасов

Газета.Ruиещё 15

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Соединенные Штаты отправили Украине еще 90 тонн боеприпасов, передает «Интерфакс».

США прислали на Украину еще 90 тонн боеприпасов
Фото: Christine-Felice Rohrs/Global Look PressChristine-Felice Rohrs/Global Look Press

«Сегодня поступило еще 90 тонн боеприпасов от США для Вооруженных сил Украины. Общий вес военной помощи от США сейчас достигает 1300 тонн!» — написал глава украинской минобороны на Facebook.

5 февраля сообщалось, что на Украину прибыл восьмой самолет с 86 тоннами боеприпасов из США.

США значительно усилили военную поддержку Украины на фоне опасений по «вторжению» России из-за предполагаемого усиления российских сил у границ соседнего государства. Первый пакет помощи Киев получил утром 22 января.

Помимо США, военную помощь Украине также предоставили Польша, Канада и Великобритания.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон передал Украине 2000 единиц противотанкового оружия. Премьер допустил отправку новых вооружений Киеву.

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