Экс-президент Польши назвал условие нападения на Россию

На Россию необходимо напасть в случае, если она проявит агрессию в сторону Украины. Такое заявление сделал бывший президент Польши Лех Валенс в беседе с чешским изданием Rzeczpospolita.

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«Весь мир должен мобилизоваться и предотвратить нападение на Украину. Если Путин атакует Киев, должна быть немедленная реакция — атака на Москву», — подчеркнул он.

Помимо этого, бывший польский лидер рассказал, что больше не поддерживает президента России Владимира Путина. Он также уверен, что следует остановить РФ, и якобы каждая следующая «атака» будет еще хуже. По мнению Валенсы, страны Запада должны проявить жесткость в этом вопросе.