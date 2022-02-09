Экс-президент Польши назвал условие нападения на Россию

На Россию необходимо напасть в случае, если она проявит агрессию в сторону Украины. Такое заявление сделал бывший президент Польши Лех Валенс в беседе с чешским изданием Rzeczpospolita.
«Весь мир должен мобилизоваться и предотвратить нападение на Украину. Если Путин атакует Киев, должна быть немедленная реакция — атака на Москву», — подчеркнул он.
Помимо этого, бывший польский лидер рассказал, что больше не поддерживает президента России Владимира Путина. Он также уверен, что следует остановить РФ, и якобы каждая следующая «атака» будет еще хуже. По мнению Валенсы, страны Запада должны проявить жесткость в этом вопросе.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала извращенцами тех, кто пустил слухи о готовящемся «вторжении России на Украину». По ее словам, таким образом Запад портит зимние Олимпийские игры в Пекине.