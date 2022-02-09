«Нет такого "права"»: Коллизия со вступлением Украины в НАТО

Украна не обладает правом вступить в НАТО, и НАТО в свою очередь не обязано принимать Украину. Об этом заявил в своем Twitter-аккаунте бывший посол США в России Майкл Макфол.

По его словам, членство в организации необходимо заработать, а также получить согласие всех стран Североатлантического альянса.

«Конечно, Украина может вступить в НАТО. Но у нее нет такого "права". Необходимо согласие всех членов альянса», — уточнил Макфол.

Ранее временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин заявила, что Украина делает необходимые шаги, чтобы стать членом НАТО. Она также отметила, что Украине стоит набраться «немного терпения», чтобы и дальше работать и использовать инструменты, которые уже есть.

Украина не сможет вступить в НАТО в ближайшее время. Об этом в пятницу, 4 февраля, заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ. По его словам, Киеву предстоит проделать для этого большую работу.

"Никто не говорит, что Украина в ближайшее время вступит в НАТО. Украине нужно многое реформировать внутри страны", - приводит слова из интервью Джоанэ французским СМИ РИА Новости.

Загенсека сказал также, что для вступления Украины в альянс в самом НАТО должен быть консенсус по этому вопросу. Однако в настоящее время его нет.

Кроме того, Джоанэ заверил, что НАТО не будет участвовать в каких-либо военных действиях на территории Украины.

Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак утверждает, что страна «абсолютно готова» к членству в НАТО. Его цитирует ТАСС.

«Сейчас время, когда надо быть очень честными, транспарентными относительно перспектив Украины в НАТО. В течение определенного периода Украина показала свою принципиальность, что мы абсолютно готовы быть членом НАТО», — заявил Ермак.

По его словам, Киев рассчитывает получить «конкретные сроки» саммите НАТО в Мадриде, который состоится этим летом.

Украина в обозримом будущем не сможет присоединиться к НАТО. Такое мнение выразили в четверг обозреватели газеты The New York Times.

По их мнению, вступлению Украины в Североатлантический альянс мешают несколько причин, одна из которых - неуверенность европейских членов НАТО относительно вступления страны в альянс, что в условиях необходимости консенсуса по принятию нового члена делает вступление Украины малореальным.

Помимо этого, авторы статьи указывают на то, что несмотря на многочисленные заявления американской администрации по включению Украины в НАТО, ее глава Джо Байден был всегда осторожен в подобных высказываниях, и с конца 2000-х он стал менее рьяным в своей позиции относительно расширения альянса на Восток.

Также США и других членов не устраивает прогресс Киева в борьбе с коррупцией. По данным организации Transparency International страна занимает 117 место из 180 по данному показателю.

В заключение, эксперты отмечают, что у России есть значительные экономические рычаги в отношении Европы, в частности, газовые поставки, так что многие из европейских стран предпочтут не портить отношения с Москвой.

"Учитывая все это, Украина почти определенно не сможет отвечать третьему главному критерию для вступления НАТО: одобрение от всех 30 членов", - резюмируют авторы статьи.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что "Украина и Грузия со временем станут членами НАТО", однако отказался предоставлять обеим странам план действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление Украины в НАТО. Украина также получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Около 40% стран — членов Североатлантического альянса выступают против вступления Украины в НАТО, сообщил экс-председатель Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж телеканалу Politeka. По мнению генерала, Украине не стоит ожидать вступления в Альянс в ближайшее время, так как многие в блоке не поддержат подобную инициативу.

Мы предусматриваем, что где-то 12 стран — членов НАТО или были бы против, или воздержались. То есть где-то 40% не восприняли бы наши инициативы относительно вступления, даже по ПДЧ, — отметил Маломуж.

Маломуж также вспомнил заявление Госдепа о том, что для вступления в НАТО Украине необходимо ещё как минимум 10 лет. Генерал полагает, что ещё с учётом этого Украина вряд ли окажется в военном блоке.

В НАТО нет раскола относительно вопросов помощи Украине. Об этом заявил в эфире телеканала France 24 заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ. Он отметил, что блок не оказывает централизованной военной помощи Киеву, однако не запрещает делать этого отдельным своим членам.

У нас нет раскола внутри альянса. НАТО не оказывает непосредственной военной поддержки Украине, — сказал Джоанэ.

По его словам, решение отдельных представителей НАТО поставлять оружие Киеву не должно разделять союзников.

Джоанэ также рассказал, что Альянс принял решение направить на Украину группу специалистов по кибербезопасности. Они помогут бороться с «дезинформацией», которую якобы распространяет Россия.

Ранее член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что слова Запада о поддержке суверенитета Украины всего лишь дымовая завеса, а непрекращающийся процесс поставки вооружения на украинскую территорию со стороны членов НАТО, твердящих об укреплении обороноспособности страны, является де-факто провокацией. Она отметила, что Украине было поставлено около 600 тонн военных грузов, а также предоставлены военные инструкторы из-за рубежа, что чревато эскалацией конфликта.

Киев направил официальный запрос о присоединении к работе центра по киберобороне НАТО в августе 2021 года. Процедура одобрения заявки началась в октябре. Украина могла стать членом центра уже с 1 января 2022 года, если бы процедура прошла успешно, однако Венгрия выступила против присоединения Украины к работе центра.

Венгрия заблокировала вступление Украины в Центр НАТО по сотрудничеству в сфере кибербезопасности, сообщило украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на источник, участвовавший в подаче заявки.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее заявил в эфире телеканала «1+1», что одна из стран-членов Европейского союза выступила против присоединения Украины к киберцентру НАТО, штаб-квартира которого находится в Таллине.

«Есть такая институция, которая называется Кибер-НАТО. И мы летом прошлого года подали туда соответствующие документы, прошли все соответствующие проверки. И там так же, как в НАТО, консенсусом принимаются решения. Так вот, одна из европейских стран нам отказала в нашем участии в этой уважаемой институции», - рассказал он.

Данилов считает такой шаг проявлением неискреннего партнерства со стороны государства-члена ЕС.

«Это страна Евросоюза, это наши соседи. Они нам отказали. <...> Так это партнеры в кавычках или это партнеры, которые, как говорят, искренние?» — задался вопросом секретарь СНБО.

По словам источника «Европейской правды», процедура одобрения украинской заявки началась в октябре. В случае успеха Украина могла бы уже с 1 января 2022 года стать участницей киберцентра НАТО.

Собеседник издания рассказал, что правила позволяют государствам НАТО вернуться к рассмотрению украинской заявки. Он также допустил, что другие члены альянса могут убедить Будапешт изменить свое решение.

Если венгерское правительство пересмотрит свою позицию и снимет возражения, Украина присоединится к киберцентру не раньше второго полугодия 2022 года, считает источник украинского издания. Это связано с тем, что решение о вступлении новых стран-членов принимает Совет Киберцентра НАТО, который собирается два раза в год.

Центр НАТО по сотрудничеству в сфере кибербезопасности был основан в 2008 году по инициативе Эстонии. На данный момент в нем принимают участие 20 стран — 17 членов НАТО и три страны-партнера.

Почему Венгрия против?

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя в интервью ТАСС вопрос о перспективах вступления Украины в НАТО, указал, что Киев должен осуществить несколько значительных изменений, если он всерьез думает о евроатлантической интеграции. Министр также сообщил, что в Будапеште не удовлетворены ситуацией с правами этнических венгров на Украине.

В интервью «Известиям» Сийярто заявлял, что, если бы Киев включил венгров в новый закон о коренных народах, это помогло бы устранить противоречия между странами относительно положения венгерских меньшинств на Украине.

Также после принятия Киевом образовательного закона в 2017 году Венгрия наложила вето на предложение провести саммит Украина - НАТО и пообещала блокировать процедуру вступления Украины в альянс.

Может ли Украина вступить в НАТО?

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что украинская армия не слабее уровня НАТО, так как имеет военную практику.

Он также призывал страны Запада «открыто сказать», примут ли его страну в НАТО, и обозначить конкретные сроки вступления в альянс. При этом Зеленский указал, что Украина будет развивать собственную армию вне зависимости от того, вступит ли государство в НАТО.

26 января первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что Украина пока не достигла точки для передачи стране плана действий для членства в НАТО.

Бывший генеральный секретарь альянса Яап де Хооп Схеффер в интервью Financial Times выразил мнение, что Украина не станет членом НАТО ни в ближайшем будущем, ни в «необозримом».

22 января американский политический обозреватель Росс Даутат в статье New York Times отметил, что США нужно отложить идею принятия Украины в НАТО на несколько десятков лет, поскольку Украина разобщена и экономически слаба.

Киев давно выражает стремление вступить в НАТО. Украина уже получила статус партнера альянса с расширенными возможностями. В начале января 2021 года стало известно, что в украинской армии внедрят перечень кодов военных рангов НАТО. Переход призван изменить систему управления воинской карьерой советского образца на современную.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал идею пригласить лидеров Украины и Грузии на саммит альянса в Мадриде. Соответствующее заявление генсек сделал в опубликованном в среду интервью газете La Vanguardia.

"Думаю, это хорошая площадка для встреч с партнерами, но я думаю, что нам нужно определиться с точным форматом [встречи]", - отметил он.

Очередная встреча НАТО на уровне глав государств и правительств состоится 29-30 июня в Мадриде. Ее участники примут новую стратегическую концепцию, рассмотрят вопросы укрепления альянса и последствия глобального изменения климата в сфере безопасности.

Обещание принять в НАТО Украину и Грузию, данное в ходе саммита 2008 года, является «наихудшим компромиссом» альянса в отношениях с Россией и угрожает развитию отношений с Москвой. Об этом заявил газете Le Figaro бывший замгенсека ООН, французский дипломат Жан-Мари Геэнно.

«После окончания холодной войны следовало глубоко переосмыслить европейский порядок, и было бы лицемерием утверждать, что расширение НАТО совместимо с развитием настоящих дружеских отношений с Россией», — пояснил дипломат.

Геэнно полагает, что Киев не стоит лишать права самому выбирать себе союзников. Однако, по его словам, стране стоит отказаться от идеи вступить в НАТО взамен на ограничения на размещения вооружений вдоль ее границ.

Также дипломат считает, что Россия не стремится воссоздать СССР, как считают некоторые западные чиновники, но хотят иметь близкие отношения с Украиной.

Ранее об идее «воссоздать СССР» заявил бывший советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешней политике и бывший постоянный представитель Германии при ООН Кристоф Хойсген. Политик также считает, что президент России «пытается дестабилизировать Украину и ЕС», чтобы россияне не захотели такой же жизни, как на Украине.