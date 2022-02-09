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1 час назад

Армения передала Азербайджану предложение по восстановлению автомобильного сообщения

ТАССиещё 1

ЕРЕВАН, 9 февраля. /ТАСС/. Армения передала Азербайджану и РФ предложение по восстановлению автотранспортного сообщения и ждет позитивного сигнала Баку. Об этом в среду на правительственном часе в парламенте заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Мы сформулировали и передали предложения по дорогам. Мы передали эти предложения азербайджанской стороне, российским и международным партнерам. Как только мы получим положительный ответ от Азербайджана, мы готовы осуществить процесс восстановления и строительства автотранспортного сообщения", - отметил он.

Ранее Пашинян заявил, что после встречи 26 ноября в Сочи при посредничестве президента РФ Владимира Путина и 14 декабря в Брюсселе при посредничестве председателя Евросовета Шарля Мишеля появилась возможность достичь договоренности с Азербайджаном о возобновлении автомобильного сообщения. Он также отмечал, что Ереван и Баку при посредничестве Москвы очень близки к началу строительства и восстановлению железной дороги, что означает разблокировку коммуникаций региона.

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