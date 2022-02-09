В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 74.80EUR 85.38
Войти в почту
33 минуты назад

Саакашвили рассказал о секретных встречах с Лукашенко в Лондоне

Елена Прошина

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в процессе выступления в тбилисском суде, что в годы правления страной тайно встречался в Лондоне с белорусским лидером Александром Лукашенко, чтобы убедить того не признавать независимость Абхазии и Южной Осетии, сообщает РИА Новости.

Саакашвили рассказал о тайных встречах в Лондоне с Лукашенко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Лукашенко в интервью журналисту Владимиру Соловьеву для YouTube-канала "Соловьев Live" сказал, что не исключает признания независимости Абхазии и Юдной Осетии. При этом в грузинском МИД подчеркнули, что вопрос признания Абхазии и Южной Осетии в повестке дня двусторонних отношений Грузии и Белоруссии не стоит.

"Я был три-четыре раза в Лондоне, эти бумаги (о поездке - ред.), которые распространили, должны были быть тайными... Однако, раз позавчера Лукашенко уже сказал, что признает независимость территорий, если ему об этом скажет Путин, то это и есть результат бездействия грузинских властей. Я и правда был четыре раза в Лондоне и провел четыре тайные встречи с Лукашенко. Говорю об этом впервые, это была тайная дипломатия. То, что территории до сих пор не признаны белорусским президентом, является результатом этих встреч", - заявил Саакашвили.

Напомним, 26 августа 2008 года Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Российские лидеры не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия все ещё не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и называет их своими регионами.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители