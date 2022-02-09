Саакашвили рассказал о тайных встречах в Лондоне с Лукашенко

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в процессе выступления в тбилисском суде, что в годы правления страной тайно встречался в Лондоне с белорусским лидером Александром Лукашенко, чтобы убедить того не признавать независимость Абхазии и Южной Осетии, сообщает РИА Новости.
Ранее Лукашенко в интервью журналисту Владимиру Соловьеву для YouTube-канала "Соловьев Live" сказал, что не исключает признания независимости Абхазии и Юдной Осетии. При этом в грузинском МИД подчеркнули, что вопрос признания Абхазии и Южной Осетии в повестке дня двусторонних отношений Грузии и Белоруссии не стоит.
"Я был три-четыре раза в Лондоне, эти бумаги (о поездке - ред.), которые распространили, должны были быть тайными... Однако, раз позавчера Лукашенко уже сказал, что признает независимость территорий, если ему об этом скажет Путин, то это и есть результат бездействия грузинских властей. Я и правда был четыре раза в Лондоне и провел четыре тайные встречи с Лукашенко. Говорю об этом впервые, это была тайная дипломатия. То, что территории до сих пор не признаны белорусским президентом, является результатом этих встреч", - заявил Саакашвили.
Напомним, 26 августа 2008 года Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Российские лидеры не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия все ещё не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и называет их своими регионами.