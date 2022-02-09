Саакашвили рассказал о тайных встречах в Лондоне с Лукашенко

"Я был три-четыре раза в Лондоне, эти бумаги (о поездке - ред.), которые распространили, должны были быть тайными... Однако, раз позавчера Лукашенко уже сказал, что признает независимость территорий, если ему об этом скажет Путин, то это и есть результат бездействия грузинских властей. Я и правда был четыре раза в Лондоне и провел четыре тайные встречи с Лукашенко. Говорю об этом впервые, это была тайная дипломатия. То, что территории до сих пор не признаны белорусским президентом, является результатом этих встреч", - заявил Саакашвили.