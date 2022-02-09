Экс-президент Польши призвал напасть на Москву

На Россию должны напасть в случае якобы агрессии со стороны РФ, направленной на Украину. Такое заявление сделал экс-президент Польши Лех Валенс.

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«Весь мир должен мобилизоваться и предотвратить нападение на Украину. Если Путин атакует Киев, должна быть немедленная реакция — атака на Москву», — отметил он в беседе с чешским изданием Rzeczpospolita.

Кроме того, бывший польский лидер отметил, что больше не поддерживает президента РФ Владимира Путина, передает MK.RU. Он также убежден, что нужно остановить Россию, и якобы каждая следующая атака будет еще хуже, отмечает Pravda.Ru. По словам политика, странам Запада нужно проявить жесткость.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала извращенцами тех, кто пустил слухи о готовящемся «вторжении России на Украину». По ее словам, таким образом Запад портит зимние Олимпийские игры в Пекине.