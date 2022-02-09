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27 минут назад

Экс-президент Польши призвал напасть на Москву

Ura.Ruиещё 8

На Россию должны напасть в случае якобы агрессии со стороны РФ, направленной на Украину. Такое заявление сделал экс-президент Польши Лех Валенс.

Экс-президент Польши призвал напасть на Москву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Весь мир должен мобилизоваться и предотвратить нападение на Украину. Если Путин атакует Киев, должна быть немедленная реакция — атака на Москву», — отметил он в беседе с чешским изданием Rzeczpospolita.

Кроме того, бывший польский лидер отметил, что больше не поддерживает президента РФ Владимира Путина, передает MK.RU. Он также убежден, что нужно остановить Россию, и якобы каждая следующая атака будет еще хуже, отмечает Pravda.Ru. По словам политика, странам Запада нужно проявить жесткость.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала извращенцами тех, кто пустил слухи о готовящемся «вторжении России на Украину». По ее словам, таким образом Запад портит зимние Олимпийские игры в Пекине.

В свою очередь, иностранные СМИ пишут о якобы войне России с Украиной, которая должна начаться в феврале этого года. В частности, The Washington Post опубликовало «карту» вторжения России на Украину. По данным издания, Россия хочет инсценировать нападение на жителей Донбасса, а затем вторгнуться на Украину. Американское издание Bloomberg опубликовало новость о вторжении России на Украину в полночь с пятницы на субботу. Позже агентство признало заметку ошибочной и удалило ее.

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