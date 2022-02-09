CNN заявил об издевательском отношении Путина к Украине

Журналист американского телеканала CNN Натан Ходж попытался объяснить использование президентом России Владимиром Путиным фразы «нравится, не нравится, терпи, моя красавица», применительно к Украине.

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7 февраля на пресс-конференции по итогам российско-французских переговоров на высшем уровне президент РФ Владимир Путин напомнил высказывание своего украинского коллеги Владимира Зеленского о том, что тому не нравится ни один пункт Минских соглашений. Президент России подчеркнул, что Украина должна придерживаться достигнутых договоренностей, сказав фразу - «нравится, не нравится, терпи, моя красавица».

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По мнению Натана Ходжа фраза президента России, сказанная в ходе встречи с его французским коллегой Эммануэлем Макроном, «раскрыла издевательское отношение Путина к Украине».

«Кроме того, это было напоминанием о неизменном женоненавистничестве российского президента и в его политике, и в его публичных выступлениях», - подчеркнул американец.

При этом он напомнил, что Владимир Путин неоднократно использовал резонансные фразы в своих выступлениях. В частности, Ходж привел в пример высказывание о чеченских сепаратистах, произнесенное нынешним президентом России в 1999 году: «Если мы их в туалете поймаем, то, извините, и в сортире их замочим».

«Когда Путин отказывается от дипломатического языка, он дает понять, что с ним можно встретиться», — заметил журналист.

С апреля 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. В феврале 2022 года украинский лидер Владимир Зеленский назвал все пункты Минских соглашений об урегулировании ситуации в Донбассе, которые ранее были подписаны Украиной, «неудовлетворительными».