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27 минут назад

Саакашвили рассказал о тайных встречах в Лондоне с Лукашенко

Газета.Ruиещё 4

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал о тайных поездках в Лондон для встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом политик рассказал во время заседания суда в Тбилиси, пишет "МК".

Саакашвили рассказал о тайных встречах в Лондоне с Лукашенко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У меня были четыре тайные встречи в Лондоне с Лукашенко. Это была тайная дипломатия", - заявил экс-президент Грузии.

По его словам, то, что Белоруссия до сих пор не признала Южную Осетию и Абхазию, является результатом его переговоров с Лукашенко. Саакашвили отказался называть даты тайных встреч с главой Белоруссии из-за засекреченности данных о его перелетах.

Ранее Саакашвили развернул флаг и спел гимн Украины в суде Тбилиси. Экс-президент назвал все обвинения против него беспочвенными, обвинил прокуроров и суд в коррупции. Такое выступление вызвало скандал и перепалку в зале суда. Представители защиты передали Саакашвили украинский флаг и включили гимн Украины, а бывший президент стал подпевать.

Саакашвили арестовали 1 октября в Грузии, куда он вернулся спустя 8 лет эмиграции. На родине его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили назвал себя "политическим заключенным", он объявил голодовку почти сразу с момента ареста, она длилась 50 дней. 21 декабря объявили массовую голодовку его сторонники, они требовали освободить бывшего грузинского лидера.

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