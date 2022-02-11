Секретарь Совбеза Армении и генсек ОДКБ обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 11 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась в ходе телефонной беседы обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Совбеза Армении.

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"В ходе телефонной беседы стороны обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Григорян подчеркнул, что между Арменией и Азербайджаном со времен Советского Союза существует граница. Он также отметил, что в рамках соглашения от 1991 года "О создании Сотрудничества независимых государств" стороны признали границы, ратифицировали соглашение в своих парламентах и сделали его неотъемлемой частью законодательства двух стран", - отмечается в сообщении.

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Ранее МИД Армении заявил, что Баку отверг предложение Еревана о достижении договоренностей по повышению уровня безопасности до формирования комиссии по демаркации и делимитации. По словам пресс-секретаря МИД Ваана Унаняна, "азербайджанская сторона не дала никакого содержательного ответа, но отвергла его (предложение Армении - прим. ТАСС)".

Армянские власти неоднократно заявляли, что для формирования комиссии по демаркации и делимитации границ с Азербайджаном должны быть введены конкретные механизмы, которые помогут предотвратить столкновения.

26 ноября 2021 года в Сочи состоялись переговоры с участием президента России Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, приуроченные к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Стороны условились предпринимать шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе. Они также оговорили необходимость создания двусторонней комиссии по делимитации границы с последующей ее демаркацией. Россия окажет консультативное содействие по запросу сторон.