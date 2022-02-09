В Японии рассказали об "украинской стратегии" Путина

"Президент России Владимир Путин все больше делает ставку на то, чтобы обратить вспять прозападный сдвиг Украины. Даже если он не отдаст приказ о вторжении этой зимой, он ясно дает понять, что будет продолжать оказывать давление на Киев, подкрепляя свои намерения угрозой применения силы. Он будет делать это до тех пор, пока не добьется своего", - говорится в статье.