Обзор иноСМИ: американец против войны и где не должно быть русских

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

«Не все здесь идиоты»: американец против холодной войны

Пользователь Reddit под ником Jimmyno511-chi обратился к россиянам и выступил против холодной войны: «Американец здесь, эй, я просто хочу, чтобы вы, ребята, знали, что не все здесь настолько идиоты, чтобы верить нашему правительству. Искренне хочу, чтобы эта холодная война закончилась».

Комментаторы поддержали Jimmyno511-chi. Asspuss69 написал, что верит -«многие люди не покупаются на американскую пропаганду, как и на нашу собственную российскую». BamaSOH отметил, что он «настолько американец, насколько это возможно», но у него «нет ничего, кроме любви к русским людям»: «К черту все правительства». Пользователь dkgteej послал россиянам «мир и благословения из Техаса»: «Ваши женщины прекрасны. А Борщ!».

«Призрак войны между Украиной и Россией»

Портал Atlantico опубликовал статью франко-итальянского политолога и публициста Александра дель Валля под заголовком «Призрак войны между Украиной и Россией». По его мнению, прямая и всеобъемлющая война НАТО и России вряд ли случится, но «этот апокалиптический призрак может стать реальным, если неуправляемые локальные силы (украинские националисты или русскоязычные ополченцы) пойдут вразнос».

Дель Валль заявил, что при таком сценарии была бы раскручена «адская спираль, как это было в прошлом во время многих вспышек войн». Он отметил, что «колоссальная геополитическая неразбериха», которая наступит в случае вступления Украины в НАТО, помешала бы любому западно-российскому примирению, стала бы губительной для стратегической автономии Европы и коллективной безопасности жителей Запада и пошла бы на пользу «двум главным цивилизационным хищникам» - радикальному исламизму и неомаоистскому Китаю.

«Русских тут быть не должно»

Комментатор норвежского телеканала NRK Ян Петтер Салтведт заявил, что российский лыжник Александр Большунов показал на Играх в Пекине великолепный результат, но «проблема в том, что он и другие российские спортсмены не должны были выйти на старт этой Олимпиады».

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены не могут участвовать в Играх под национальным флагом и использовать гимн РФ до конца 2022 года. В Пекине российская сборная выступает как команда Олимпийского комитета России, на ее экипировке используется аббревиатура ROC (Russian Olympic Committee). Салтведт заявил, что флаг Большунова был белым с пятью олимпийскими кольцами и с «намеком на российский триколор на фоне». По его мнению, такого наказания недостаточно и россиян стоило отстранить от соревнований на четыре года, чтобы эта история стала показательной.

«Албания - новый форпост США в напряженном уголке Европы»

В январе Командование специальных операций США в Европе объявило о создании новой штаб-квартиры в Албании. Как отмечает Business Insider, новый штаб «поможет противостоять вредоносному влиянию России в регионе», а также будет сдерживать Турцию.

Издание отмечает, что Турция вложила значительные средства в Албанию, оба государства являются членами НАТО, а также странами с преобладающим мусульманским населением. Сами США заявили, что выбрали Албанию из-за ее близости к основным транспортным узлам на Балканах, что сокращает время в пути для спецназовцев и обычных подразделений во время учений.

«У нас с США разные интересы»: глава Минфина Франции о «СП-2»

Французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр выступил против санкций в адрес «Северного потока - 2» в случае эскалации украинского кризиса. Как отмечает France Inter, министр назвал открытие газопровода одним из ключевых пунктов переговоров и, «без сомнения, одним из ключевых пунктов для выхода из кризиса с Россией».