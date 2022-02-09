Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным сделал ему несколько предложений, которые не были согласованы с другими партнерами Парижа. Об этом стало известно британскому изданию Daily Mail.

По данным издания, французский лидер, пытаясь позиционировать себя как миротворца в вопросах деэскалации ситуации в Восточной Европе, в частности, на Украине, озвучил в беседе с российским президентом несколько инициатив. Так, он предложил закрепить за Украиной нейтральный статус, тем самым исключив для нее возможность вступления в НАТО.

При этом предложения Макрона ранее не получали одобрения со стороны союзников Парижа по Североатлантическому альянсу, в том числе Великобритании. По словам источников газеты в британском правительстве, французский президент даже не пытался проконсультироваться с партнерами по НАТО перед переговорами с Путиным, что фактически делает все возможные соглашения бессмысленными.

Переговоры лидеров двух стран прошли в Кремле 7 февраля и продолжались более пяти часов. По итогам Путин заявил, что встреча с Макроном прошла в деловом ключе, она была содержательной и полезной. Глава государства также уточнил, что обсудил с французским президентом вопросы нерасширения НАТО и ситуацию вокруг Украины.