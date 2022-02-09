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29 минут назад

Спевшего гимн Украины в суде Саакашвили сняли на видео

Александр Кузьмин

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили исполнил в суде гимн Украины. Соответствующие кадры опубликованы в Facebook.

Сегодня политика доставили под конвоем на судебное заседание в Тбилиси, во время которого будет рассматриваться дело о растрате государственных средств Саакашвили на 2,7 миллиона долларов на личные нужды. Бывший грузинский лидер является фигурантом нескольких уголовных дел, в том числе в связи с незаконным пересечением границы.

Михаил Саакашвили был задержан на территории Грузии 1 октября прошлого года. Он был помещен в тюрьму города Рустави.

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