Спевшего гимн Украины в суде Саакашвили сняли на видео

Сегодня политика доставили под конвоем на судебное заседание в Тбилиси, во время которого будет рассматриваться дело о растрате государственных средств Саакашвили на 2,7 миллиона долларов на личные нужды. Бывший грузинский лидер является фигурантом нескольких уголовных дел, в том числе в связи с незаконным пересечением границы.