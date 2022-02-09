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54 минуты назад

Саакашвили спел в суде гимн Украины

Lenta.ruиещё 2

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили спел гимн Украины на суде по делу о растрате госсредств, который проходит в Тбилиси. Трансляция заседания доступна на Facebook.

В своем выступлении Саакашвили назвал обвинения, выдвинутые в отношении него, беспочвенными, а также обвинил суд и прокуроров в коррупции.

Заявления экс-президента вызвали бурную реакцию в зале, из-за чего произошла перепалка. После нее адвокаты дали в руки Саакашвили украинский флаг и включили на телефоне гимн Украины, которому тот стал подпевать.

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