Саакашвили спел в суде гимн Украины

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили спел гимн Украины на суде по делу о растрате госсредств, который проходит в Тбилиси. Трансляция заседания доступна на Facebook.

В своем выступлении Саакашвили назвал обвинения, выдвинутые в отношении него, беспочвенными, а также обвинил суд и прокуроров в коррупции.